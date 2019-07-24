В столице задержали вора, укравшего дорогой смартфон прямо с витрины (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 35-летнего жителя столицы за кражу мобильного телефона из магазина. Ранее мужчину привлекали к ответственности за аналогичные преступления.

26 марта сотрудники магазина сообщили о краже мобильного телефона iPhone. На месте преступления выяснилось, что злоумышленник воспользовался невнимательностью сотрудников и украл телефон с витрины. Ущерб составил 11 720 леев. Действия правонарушителя попали на камеры наблюдения, установленные в магазине.

На днях подозреваемый был опознан и задержан. Мужчина признал свою вину.

Согласно действующему уголовному законодательству, нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.