В столице задержали вора-рецидивиста, отнявшего у прохожего телефон (ВИДЕО)

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37-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы за совершение ограбления. Инцидент произошёл вечером 15 марта.

Пострадавший 45-летний мужчина шёл по столичной улице И. Виеру. В этот момент к нему подошёл неизвестный и украл мобильный телефон Samsung стоимостью 4 400 леев.

В скором времени подозреваемый был задержан, а похищенный телефон – изъят и возвращён владельцу. Нарушитель признал свою вину. Стоит отметить, что ранее подозреваемый уже оказывался перед судом за аналогичные преступления.

Согласно уголовному законодательству, наказание за содеянное предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.