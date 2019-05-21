В столице задержали вора-рецидивиста, отнявшего у прохожего телефон (ВИДЕО)

В столице задержали вора-рецидивиста, отнявшего у прохожего телефон (ВИДЕО)

37-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы за совершение ограбления. Инцидент произошёл вечером 15 марта.

Пострадавший 45-летний мужчина шёл по столичной улице И. Виеру. В этот момент к нему подошёл неизвестный и украл мобильный телефон Samsung стоимостью 4 400 леев.

В скором времени подозреваемый был задержан, а похищенный телефон – изъят и возвращён владельцу. Нарушитель признал свою вину. Стоит отметить, что ранее подозреваемый уже оказывался перед судом за аналогичные преступления.

Согласно уголовному законодательству, наказание за содеянное предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md