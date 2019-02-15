В столице задержали рецидивиста, попавшегося на краже телефона (ВИДЕО)

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22 января в полицейский участок сектора Рышкановка обратился житель столицы. Мужчина заявил, что у него украли мобильный телефон.

Был установлено, что преступник совершил кражу на улице Албишоара. Потерпевший не заметил, как всё произошло. В результате нанесённый ущерб составил 4 500 леев.

5 февраля подозреваемый был задержан и помещён под стражу. Преступником оказался 20-летний житель Чимишлии, который ранее обвинялся в подобных преступлениях.

На слушаниях мужчина признал свою вину. За кражу действующее уголовное законодательство предусматривает штраф в размере до 32 500 леев, общественные работы от 120 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.