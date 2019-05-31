Напал на улице и отобрал телефоны: в столице задержали рецидивиста, ограбившего прохожего (ВИДЕО)

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35-летний мужчина обратился в полицию сектора Буюкан и сообщил, что на улице на него напал неизвестный и отобрал два мобильных телефона.

На место происшествия выехала оперативная группа. Жертва рассказал сотрудникам полиции, что по пути домой, на пересечении улиц Парис и Сучава, на него с кулаками напал неизвестный и силой отнял мобильные телефоны Samsung Galaxy J6 и Nokia. После нападения злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Общий ущерб составил 5 550 леев.

Впоследствии подозреваемый был опознан и задержан. Нарушителем оказался 30-летний житель столицы, ранее попадавший в руки правоохранителей за аналогичные преступления. Мужчина признал свою вину.

Задержанный находится под стражей на 30 дней. За кражу ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.