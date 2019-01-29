В столице задержали рецидивиста, обчищавшего квартиры граждан (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в совершении квартирной кражи. Ранее задержанный был судим за аналогичные преступления.

17 января к сотрудникам правоохранительных органов обратился домовладелец, который сообщил, что из его жилища были похищены материальные ценности. На месте полиция установила, что подозреваемый проник в помещение через окно, пока владельцев не было дома, и украл 2 мобильных телефона: Samsung Galaxy S7 и Xiaomi Redmi Note 3. Общая сумма ущерба составила 12 500 леев.

В настоящее время было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Согласно действующему уголовному законодательству, подобное преступление наказывается штрафом в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественными работами на срок от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок до 4 лет.