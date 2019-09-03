В столице задержали подозреваемого в серии краж велосипедов и детской коляски (ВИДЕО)

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Следователи сектора Чеканы Управления полиции муниципия Кишинёв идентифицировали и задержали молодого человека, подозреваемого в краже двух велосипедов и одной детской коляски. Имущество хранилось на лестничных площадках и было украдено в период с июля по август.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, подозреваемым оказался 28-летний житель столицы, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Согласно полученной информации, мужчина проникал в жилые дома по ночам и забирал имущество, оставленное хозяевами на лестничной площадке. Моменты краж велосипедов попали на камеры видеонаблюдения.

Во время допроса подозреваемый признал свою вину и сообщил правоохранителям, что украденное он продал по символическим ценам. Общая сумма ущерба составила 8 900 леев. На данный момент полицейские устанавливают личности покупателей, чтобы изъять украденные велосипеды и детскую коляску и вернуть их хозяевам.

Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере от 32 000 до 67 000 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.