В столице задержали подозреваемого в подделке банковских карт и хищении крупных сумм (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Прокуратуры совместно с сотрудниками Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората разоблачили преступную группу. Задержанных подозревают в изготовлении и вводе в обращение карт и других фальшивых платёжных инструментов в особо крупных размерах.

За преступной деятельностью подозреваемых сотрудники правоохранительных органов следили с начала 2019 года. После проведения специальных следственных мероприятий было установлено, что организатор группы, 42-летний житель Кишинёва (ранее осуждённый в одной из стран Европейского союза за аналогичные преступления), занимался преступной деятельностью в своей квартире в столице. С помощью современного оборудования подозреваемый изготавливал банковские карты, а также с помощью различных незаконных способов получал из стран ЕС информацию о банковских картах лиц, имеющих счета с крупными суммами денег. Впоследствии данная информация переносилась на другие карты, и с помощью различных мошеннических схем снимались деньги со счетов третьих лиц.

20 марта сотрудники органов уголовного преследования провели обыски в доме и автомобиле подозреваемого. В результате предпринятых действий было найдено специальное оборудование, позволяющее копировать данные с банковских карт, оборудование, используемое для изготовления фальшивых банковских карт, а также другие средства, предназначенные для извлечения данных с банковских карт. В то же время в результате обысков было обнаружено и изъято более 11 000 евро и 650 долларов США.

Организатор преступной схемы был задержан. В настоящее время проводятся специальные следственные мероприятия с целью установления всех лиц, причастных к совершению преступлений, в том числе и на территории ЕС.

Если вина подозреваемого будет доказана, мужчине грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.