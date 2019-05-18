В столице задержали несовершеннолетних, промышлявших угонами авто и кражами (ВИДЕО)

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Трое несовершеннолетних жителей столицы в возрасте от 15 до 16 лет были задержаны полицейскими за совершение нескольких угонов транспортных единиц, порчу авто и кражи материальных ценностей из салонов.

Утром 18 мая в полицию сектора Ботаника обратился владелец авто IVECO и заявил об угоне. По словам мужчины, машина была припаркована во дворе дома на проспекте Дачия.

Угнанный автомобиль был замечен на улице Буребиста. Им управлял один из задержанных несовершеннолетних. В результате разбирательств полицейские установили, что в течение 2018 года задержанные лица совершили как минимум 9 угонов транспортных единиц. Юношей также подозревают в 15 случаях повреждений авто и кражах, совершённых во всех секторах столицы.

Задержанные признали свою вину и рассказали, что угоняли машины, чтобы покататься по городу, а украденные вещи продавали. Следует отметить, что несовершеннолетние не единожды попадались на правонарушениях, в частности, на кражах.

Было возбуждено несколько уголовных дел за кражу и угон транспортного средства. В соответствии с действующим законодательством, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.