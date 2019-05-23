В столице задержали несовершеннолетнего рецидивиста, укравшего у прохожего золотую цепочку (ВИДЕО)

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16-летний житель столицы задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка за совершение ограбления. Инцидент произошёл на улице Бэнулеску-Бодони.

Задержанный подошёл к 22-летнему молодому человеку и отнял золотую цепочку, а также денежные средства в размере 150 леев, после чего скрылся в неизвестном направлении. Общий ущерб составил 6 150 леев.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали подозреваемого. Несовершеннолетний признал свою вину. Стоит отметить, что правонарушитель и ранее попадал в руки правоохранительных органов за аналогичные преступления.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, данное правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.