В столице задержали наркоторговца-рецидивиста (ВИДЕО)

В столице задержали наркоторговца-рецидивиста (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали 40-летнего жителя столицы за незаконный оборот наркотических веществ. Наблюдение за подозреваемым длилось два месяца.

За этот период сотрудники под прикрытием осуществили две контрольных закупки, в результате которых подозреваемый продал 23 таблетки “Субутекс”. При обыске в доме мужчины сотрудники правоохранительных органов обнаружили 8 000 леев, полученные от продажи наркотиков, а также таблетку “Экстази”.

В настоящее время мужчина заключён под стражу на 30 дней. Ранее его привлекали к ответственности за аналогичные нарушения. За незаконный оборот наркотиков задержанному грозит тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет.

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