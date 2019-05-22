В столице задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка идентифицировали и задержали 40-летнего жителя Кишинёва, подозреваемого в краже велосипеда.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, 26-летний молодой человек обратился к правоохранителям 25 апреля. Он сообщил, что у него украли велосипед, который находился на лестничной площадке 8-го этажа жилого дома. Полицейские установили, что злоумышленник проник ночью путём свободного доступа в подъезд дома на Московском проспекте, откуда украл велосипед. Таким образом, владельцу был нанесён материальный ущерб в размере 4 500 леев.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и сообщил правоохранителям, что совершил кражу из-за финансовых проблем. Велосипед он продал за символическую цену. Примечательно, что ранее мужчина привлекался к ответственности за подобные преступления.

Полицейские предпринимают необходимые меры для того, чтобы вернуть украденный велосипед владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.