В столице задержали молодых людей, употреблявших наркотики прямо за рулём (ВИДЕО)

В столице задержали молодых людей, употреблявших наркотики прямо за рулём (ВИДЕО)

Вечером 22 января сотрудники Национальной патрульной инспекции задержали группу молодых людей во время употребления наркотических веществ прямо в салоне автомобиля. Инцидент произошёл на пересечении улиц Каля Орхеюлуй и Тудор Владимиреску.

На дороге был замечен автомобиль Volkswagen, в салоне которого находилась группа молодых людей. Один из них во время движения держал в руке шприц. Водитель проигнорировал требования патрульных инспекторов остановиться и продолжил движение. В результате за нарушителями пришлось пуститься в погоню.

В машине находилось 4 пассажира. В салоне на сиденье было обнаружено несколько шприцев и таблеток. Задержанные лица были доставлены в Инспекторат полиции сектора Рышкановка для установления обстоятельств произошедшего.

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