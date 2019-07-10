В столице задержали карманника, обворовавшего в троллейбусе пассажира

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Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте задержали 34-летнего жителя столицы за кражу кошелька. Ранее мужчину судили за аналогичные преступления.

Инцидент произошёл в столичном троллейбусе №22. Подозреваемый вытащил из сумки 28-летнего мужчины кошелёк, где находились 1 800 леев. Впоследствии нарушителя задержали и доставили в инспекторат.

Подозреваемый задержан на 72 часа. Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет и штраф в размере от 27 500 до 67 500 леев.