В столице задержали юных грабителей за попытку обчистить библиотеку (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали двух подростков 17 и 18 лет. Юные жители столицы попытались ограбить библиотеку.

Инцидент произошел ночью 1 февраля. Злоумышленники пробрались в библиотеку, расположенную на ул. 31 Августа, открыв входную дверь металлической трубой.

В рюкзаках подозреваемых были обнаружены отвёртки, одноразовые перчатки, маски, металлические трубы. В полиции юноши сообщили, что пошли на преступление, чтобы погасить долги.

Было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Молодым людям грозит штраф в размере от 6 000 до 20 000 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремный срок до 4 лет.