В столице задержали двух подростков, ограбивших киоск (ВИДЕО)

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Два несовершеннолетних жителя столицы в возрасте 13 и 14 лет были задержаны полицией сектора Рышкановка по подозрению в совершении грабежа.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошёл 10 июня на улице Тудор Владимиреску. Подростки, надев шапки, сломали дверь киоска, напали на продавщицу и украли выручку и сигареты, после чего скрылись в неизвестном направлении. Причиненный ущерб составил 6 000 леев. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили все обстоятельства преступления.

В результате специальных следственных мероприятий правоохранители идентифицировали и задержали подозреваемых. Их отконвоировали в Инспекторат полиции на допрос. Несовершеннолетние признали свою вину. Примечательно, что ранее они уже совершали подобные преступления.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Подросткам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.