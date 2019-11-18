В столице задержали двух мужчин, которые грабили припаркованные авто (ВИДЕО)

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Двое жителей районов Чимишлия и Новые Анены в возрасте 25 и 26 лет были задержаны сотрудниками полиции за кражу аксессуаров из автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов сектора Рышкановка. Они подозреваются как минимум в 15 случаях краж, произошедших в течение сентября-ноября.

Согласно информации, собранной в ходе расследования, злоумышленники разбивали окна припаркованных авто и крали запчасти. Общая сумма ущерба, нанесённого владельцам, оценивается примерно в 25 000 леев.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах, где проживали задержанные, и изъяли несколько аксессуаров, похищенных из транспортных единиц. Молодые люди признали свою вину, сообщив, что некоторые из украденных товаров перепродали с целью получения прибыли. Стоит отметить, что ранее их судили за аналогичные преступления.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Согласно действующему уголовному законодательству, им грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.