В столице задержали двух карманников-рецидивистов

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Сотрудники Управления полиции муниципия Кишинёв задержали двух мужчин в возрасте 35 и 45 лет, проживающих в столице и Криулянском районе. Они подозреваются в совершении карманных краж. Ранее мужчины привлекались к ответственности за подобные преступления.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, первый случай произошёл 19 июня на Центральном рынке Кишинёва. 45-летний подозреваемый воспользовался невнимательностью 71-летнего пенсионера, который делал покупки, и вытащил из его кармана кошелёк, в котором находилось 750 леев.

Второй инцидент произошёл 21 июня. 26-летняя девушка сообщила полицейским, что неизвестные украли у неё кошелёк, в котором находились денежные средства и документы, когда она была на Центральном рынке. Потерпевшей был нанесён ущерб в размере 1 500 леев.

В результате предпринятых мер подозреваемые были идентифицированы и сопровождены в Инспекторат полиции. В ходе допроса они признали свою вину. Им грозит штраф в размере от 32 500 до 42 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.