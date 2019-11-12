В столице задержали двух карманников-рецидивистов, промышлявших кражами в маршрутках (ВИДЕО)

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Двое мужчин 43 и 45 лет, жители Кишинёва и Криулянского района, были задержаны сотрудниками Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва за кражи. Ранее их судили за аналогичные правонарушения.

Первый инцидент произошел 26 октября в пассажирском микроавтобусе №171. 45-летний злоумышленник вытащил из кармана молодого человека портмоне с удостоверением личности и денежными средствами на сумму 400 леев. Общий ущерб составил 600 леев. Нарушителя удалось задержать по горячим следам.

Второй случай произошёл 5 ноября в маршрутке №112. лоумышленник , воспользовавшись невнимательностью 16-летней жертвы, украл портмоне, в котором находились 230 леев. В скором времени карманника также удалось задержать.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Согласно действующему уголовному законодательству, задержанным грозит штраф, неоплачиваемые общественные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.