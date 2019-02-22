В столице задержали двоих несовершеннолетних, отобравших у прохожего телефон (ВИДЕО)

В столице задержали двоих несовершеннолетних, отобравших у прохожего телефон (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали двоих несовершеннолетних жителей столицы в возрасте 15 и 16 лет. Юношей подозревают в совершении ограбления на улице Мирчешть.

Инцидент произошёл в ночь на 12 февраля. В полицию обратился 28-летний мужчина, который рассказал, что у него украли телефон Lenovo. Потерпевший рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что на улице к нему подошли двое молодых людей и, применив силу, отобрали телефон. В результате сумма ущерба составила 2 150 леев.

Подозреваемые были вскоре опознаны и задержаны. Они признали свою вину, заявив полиции, что продали украденный телефон, а вырученные деньги потратили.

Согласно действующему уголовному законодательству, подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.

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