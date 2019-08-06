В столице задержали домработницу, подозреваемую в краже украшений на 360 тысяч леев

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Полиция сектора Буюканы задержала 40-летнюю уроженку города Леова, подозреваемую в краже в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, 27 июля в инспекторат полиции обратилась 30-летняя женщина, которая рассказала, что из её дома в Думбраве, где она проживает с семьёй, пропадают золотые украшения и деньги. В связи с этим полиция инициировала ряд следственных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств.

Таким образом, в результате предпринятых мер возникло подозрение, что кражи совершала домработница, которую хозяева наняли на работу месяц назад. В ходе уголовного преследования было накоплено достаточное количество фактов, доказывающих вину подозреваемой. Было установлено, что женщина в течение месяца, пользуясь свободным доступом в дом, присваивала украшения и деньги. Владельцам дома был нанесён ущерб в размере 361 000 леев.

Женщину отконвоировали в Инспекторат полиции. В ходе допроса она признала свою вину и рассказала, что продавала украшения другой женщине. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит тюремное заключение на срок от 7 до 12 лет. На данный момент полицейские предпринимают дополнительные меры для того, чтобы найти украденные украшения и человека, который их приобрёл.