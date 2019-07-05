В столице задержали дерзкого грабителя: он нападал на беззащитных пенсионерок (ВИДЕО)

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38-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника за совершение двух уличных краж. Ранее задержанный уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления, а также за незаконный оборот наркотических веществ.

27 июня в полицию обратилась 76-летняя жительница столицы. Она рассказала, что по дороге домой у неё украли сумку с деньгами, мобильным телефоном и другими ценностями. Инцидент произошёл на улице Христо Ботева. Нападавший скрылся в неизвестном направлении.

Второй случай произошёл 29 июня на бульваре Дачия. Злоумышленник отобрал у 80-летней женщины сумку, а затем также сбежал с места преступления.

Подозреваемый задержан на 72 часа. Согласно действующему законодательству, мужчине грозит тюремное заключение сроком от 5 до 7 лет.