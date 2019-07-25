В столице задержали членов ОПГ, у которых изъяли более миллиона безакцизных сигарет (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Национального инспектората расследований и прокуратуры раскрыли деятельность преступной группировки, которая занималась продажей товаров без акцизных марок и контрабандой в особо крупных размерах.

За преступной деятельностью ОПГ велось наблюдение с июня 2019 года. Было установлено, что четверо членов группы в возрасте от 22 до 43 лет, жители Кишинёва, занимались незаконной деятельностью на территории столицы, а также в других населённых пунктах страны.

Члены группы, по согласованию с представителями различных компаний из Приднестровского региона, которые занимаются производством и реализацией ферментированного табака и табачных изделий, закупали табачные изделия без акцизных марок и еженедельно ввозили их в Республику Молдова обманным путём. Далее табачные изделия складировались в Кишинёве, а затем передавались другим участникам преступной схемы для последующей перевозки в Румынию и страны ЕС.

17 июля правоохранители провели обыски по двум адресам в Кишинёве, в результате которых подозреваемые были арестованы. Также было обнаружено и изъято 1 100 000 сигарет (110 коробок) без акцизных марок. Ущерб составил 1 375 000 леев.

В настоящее время проводятся меры по установлению всех лиц, причастных к совершению преступлений. Если вина задержанных будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.