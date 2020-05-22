В столице задержали членов наркогруппы. Ими руководил заключённый (ВИДЕО)

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За незаконный оборот наркотиков были задержаны 5 жителей Кишинёва. В их числе – заключённый столичной тюрьмы №13.

Правоохранители провели несколько обысков, в результате которых были изъяты наркотики на сумму более 200 000 леев, а также другие предметы, использованные в преступной деятельности группировки.

Лидер группы, 32-летний мужчина, в настоящее время отбывает наказание в пенитенциаре №13. Как выяснилось, он руководил деятельностью остальных членов группы онлайн. В результате обыска в его камере был обнаружен мобильный телефон с доступом в Интернет.

Остальными членами группы оказались двое мужчин и две женщины. Если вина членов преступной группы будет доказана, за незаконный оборот наркотиков им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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