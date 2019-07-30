В столице задержали автовора, укравшего деньги из чужой машины (ВИДЕО)

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19-летний житель Яловенского района был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка за кражу из автомобиля. Ранее юноша попадал в руки правоохранителей за аналогичные преступления.

Утром 3 июля в полицию обратился 31-летний мужчина, который сообщил, что из его автомобиля были украдены ценные вещи. Выяснилось, что накануне вечером он припарковал Dacia Logan во дворе дома на улице Албишоара, а утром обнаружил, что из салона пропали деньги.

Полиция установила, что злоумышленник проник в машину, вскрыв замок, и украл из бардачка 14 400 леев. В скором времени нарушителя опознали и задержали. Подозреваемый признал свою вину, заявив, что украденные деньги были потрачены на личные нужды.

Согласно действующему уголовному законодательству, нарушителю грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.