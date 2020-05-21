В столице за трое суток зафиксировано более сотни ДТП (ВИДЕО)

В столице за трое суток зафиксировано более сотни ДТП (ВИДЕО)

Сотрудники Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва за трое суток зарегистрировали 116 ДТП. В результате аварий шесть человек получили травмы.

В двух дорожно-транспортных происшествиях водители находились за рулём в состоянии опьянения. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. За причинение материального ущерба виновникам были выписаны штрафы в размере от 900 до 1 500 леев с применением штрафных пунктов.

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