В столице за серию краж из автомобилей задержан вор-рецидивист (ВИДЕО)

В столице за серию краж из автомобилей задержан вор-рецидивист (ВИДЕО)

35-летний житель Дурлешт был задержан сотрудниками инспектората полиции сектора Ботаника. Мужчину подозревают в совершении серии краж из автомобилей. Ранее подозреваемого уже задерживали за подобные нарушения.

Согласно полученной информации, мужчина совершил кражи как минимум из 4 машин на территории столицы. Две из них были совершены в секторе Ботаника, из автомобилей MBW и Toyota Prius, припаркованных на улицах Индепенденцей и Зелинского.

Злоумышленник разбивал окна и крал из салонов автомобилей деньги, автоаксессуары и другие ценные вещи. Общий ущерб составил около 48 000 леев.

Подозреваемый признал свою вину, его задержали на 30 дней. Он привлечён к уголовной ответственности с наложением штрафа в размере от 32 500 до 67 500 леев, участием в неоплачиваемых общественных работах от 180 до 240 часов, либо заключением на срок до 4 лет.

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