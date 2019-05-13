В столице за неделю зарегистрировали более 20 случаев скарлатины

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На прошлой неделе в столице было зарегистрировано 23 новых случая скарлатины. Такую информацию представила ​​врио Главного управления социальной помощи и здравоохранения Каролина Олару.

По её словам, число заболевших несколько снизилось по сравнению с периодом двухнедельной давности, когда у 27 человек обнаружили скарлатину. Все заболевшие – дети до 17 лет, пишет publika.md.

Скарлатина – это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, интоксикацией, болями в животе и горле, а также обильной сыпью. Чаще всего заболевают дети до 10 лет. Врачи рекомендуют родителям быть бдительными и не заниматься самолечением, так как осложнения скарлатины очень опасны.