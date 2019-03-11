В столице за кражи из авто задержан 34-летний рецидивист (ВИДЕО)

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34-летний житель столицы был задержан сотрудниками инспектората полиции сектора Чеканы. Мужчину подозревают в совершении кражи из автомобиля. Ранее задержанный привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

1 марта в полицию обратился автовладелец, который сообщил, что из его авто Ford Tranzit, припаркованного на ул. М. Маноле, была совершена кража. На месте сотрудники правоохранительных органов определили, что преступник украл из салона сумку с деньгами и другими ценностями на общую сумму 8 185 леев.

В то же время в ходе уголовного разбирательства было установлено, что подозреваемый намеревался совершить ещё одну кражу из автомобиля “ВАЗ”, припаркованного на улице Узинелор. Мужчина попытался вынести из салона ценные вещи, однако по неизвестным причинам не довёл начатое до конца.

Во время слушаний подозреваемый признал свою вину. Он привлечён к уголовной ответственности за кражу. Нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 леев до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.