В столице вторую неделю ведутся розыски несовершеннолетней

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14-летняя жительница столицы ушла из дома более недели назад. Отчаявшиеся родственники просят помощи в поисках.

Девушка вышла из дома 7 августа, и с того дня информации о ней не поступало. Родственники пропавшей обратились с заявлением в полицию, пишет unica.md.

Разыскиваемую зовут Яна Стаева, проживает по ул. Сучевица в столичном секторе Буюканы. Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза и каштановые волосы до плеч. В день исчезновения была одета в белую футболку, синие джинсы и чёрные кроссовки.

Тех, кто узнал девушку по фото, либо знает о её местонахождении, просят позвонить по телефонам: 022-74-19-31, 022-74-02-38 или 022-74- 43-24.