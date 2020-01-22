В столице возобновили троллейбусный маршрут №16 (ФОТО)

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Троллейбусный маршрут №16, обеспечивающий связь между секторами Чеканы и Центр, возобновлён с сегодняшнего дня. В столичной примарии отметили, что путь следования был изменён, чтобы решить проблему пассажиров из зоны улиц Мария Дрэган, Волунтарилор и Узинелор.

По данному маршруту будут ходить 4 троллейбуса на автономном ходу с интервалом 20-25 минут, с длительностью проезда в оба конца примерно в 90 минут.

Троллейбусы будут ездить с Чекан от улицы Узинелор по улицам Волунтарилор, Мария Дрэган, Вадул-луй-Водэ, Мештерул Маноле, Алеку Руссо, Киев, бульвару Ренаштерий, улицам Гр. Виеру, Бэнулеску-Бодони до улицы 31 Августа 1989 г. Обратное движение начинается с улицы 31 Августа 1989 года и проходит по улицам А. Пушкин, Григоре Виеру, бульвару Ренаштерий, Киев, Алеку Руссо, Мештерул Маноле, Вадул-луй-Водэ, Мария Дрэган, Волунтарилор, Узинелор.

Новые троллейбусы могут проехать без электричества 30 км. Также они оснащены кондиционером, 6 камерами видеонаблюдения и USB-разъемами под каждой парой пассажирских кресел.