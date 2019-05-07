В столице вор украл инструменты и попал на камеры наблюдения (ВИДЕО)

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31-летний житель Чадыр-Лунги был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка за совершение кражи. Задержанный украл из двора жилого дома, расположенного на улице И. Ботезэторул, строительные инструменты.

19 апреля в полицию обратился пострадавший, который рассказал о краже. На месте полицейские определили, что подозреваемый украл шуруповёрт Makita, шлифовальную машину и другие инструменты на общую сумму 3 800 леев. Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения.

Вскоре нарушитель был задержан и доставлен в инспекторат. Мужчина признал свою вину и рассказал, что украденные инструменты продал по символическим ценам.

За кражу задержанному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.