В столице вор-скалолаз проник в чужой двор и обчистил машину: потерпевший ищет злоумышленника через соцсети (ВИДЕО)

В столице вор-скалолаз проник в чужой двор и обчистил машину: потерпевший ищет злоумышленника через соцсети (ВИДЕО)

Хозяин дома опубликовал в группе социальной сети видеозапись, на которой видно, как неизвестный в капюшоне перепрыгивает забор и проникает в чужой двор. По словам автора публикации, инцидент произошёл вчера, 25 сентября.

Потерпевший сообщил, что ранним утром злоумышленник проник во двор и обчистил машину. Он украл денежные средства и ноутбук Lenovo. Вор был замечен, поэтому он не успел ничего больше украсть, но вовремя скрылся с места происшествия. Кроме этого, по словам автора публикации, у одного из его соседей той ночью пропали некоторые инструменты из гаража.

Потерпевший просит тех, кто узнал предполагаемого вора, сообщать об этом ему. Кроме этого, он попросил сообщать ему информацию о продаже ноутбука Lenovo. Автор публикации отметил, что сам ноутбук ему не нужен, но ему важно получить файлы, которые хранилась в нём.

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