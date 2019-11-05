В столице вор-рецидивист позарился на чужой велосипед (ВИДЕО)

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35-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника за кражу велосипеда.

Инцидент произошёл 26 сентября. 34-летний владелец транспортного средства сообщил в полицию о краже велосипеда, оставленного в подъезде дома на улице Теилор. Причинённый ущерб составил 10 000 леев.

Действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения. Вскоре личность преступника была установлена. Задержанный признал свою вину. Стоит отметить, что мужчину ранее судили за аналогичные преступления.

За кражу нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.