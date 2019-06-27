В столице вор-рецидивист попался на краже велосипеда (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 42-летнего жителя Страшен за совершение кражи.

18 июня в полицию обратился 37-летний житель столицы, который сообщил, что неизвестный украл велосипед, припаркованный во дворе дома на улице Кожокарилор. Сумма ущерба составила 1 900 леев. Действия нарушителя попали на камеры видеонаблюдения.

Вскоре злоумышленник был задержан. Мужчина признал свою вину и рассказал, что украл велосипед из-за отсутствия финансовых средств, а затем продал его по символической цене. Стоит отметить, что задержанный ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, нарушителю грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.