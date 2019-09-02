В столице вор-рецидивист попался на краже косметики (ВИДЕО)

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23-летний житель Бэчой был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка за совершение кражи. Ранее он неоднократно нарушал закон.

Утром 4 июля в полицию поступила информация от администрации склада, расположенного на улице Албишоара, о пропаже материальных ценностей. Впоследствии по камерам наблюдения выяснилось, что преступник проник внутрь помещения через окно. Причинённый ущерб составил 8 210 леев.

Вскоре злоумышленник был опознан и задержан. Молодой человек признал свою вину и рассказал, что косметические средства продал с целью получения прибыли.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В соответствии с действующим уголовным законодательством нарушителю грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.