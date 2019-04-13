В столице вор-рецидивист попался на краже инструментов (ВИДЕО)

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35-летний житель столицы, ранее судимый за имущественные преступления, был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка за проникновение в чужое жилище в секторе Пошта Веке. Из чужого дома задержанный вынес несколько электроинструментов на сумму около 4 350 леев.

Подозреваемый проник в пристройку к дому, откуда и украл инструменты. Инцидент произошёл 5 апреля, когда хозяина не было дома.

Позже потерпевший сообщил о краже в полицию. Как выяснилось, кое-что из похищенных вещей злоумышленник успел продать.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф в размере от 32 000 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.