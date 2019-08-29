В столице вор через незапертый балкон залез в чужую квартиру и украл телефон (ВИДЕО)

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30-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника за совершение ограбления.

Вечером 20 августа в полицию обратилась 28-летняя девушка и сообщила о том, что у неё украли мобильный телефон, в то время как она находилась в квартире на Ботанике. На месте происшествия выяснилось, что злоумышленник проник в квартиру через балкон, украл со стола мобильный телефон Samsung и скрылся. Ущерб, нанесённый жертве, составил 3 000 леев.

Вскоре личность преступника была установлена, мужчину задержали. Украденный телефон был найден в доме подозреваемого и возвращён владелице. Стоит отметить, что ранее задержанного судили за воровство и домашнее насилие.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом на 20 суток. Согласно действующему законодательству, ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.