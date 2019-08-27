В столице водитель троллейбуса отказался открывать пассажирам переднюю дверь (ВИДЕО)

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Скандал произошёл в троллейбусе, курсирующем по улицам столицы. Пассажиры были возмущены тем, что водитель отказывался открывать переднюю дверь. Видео с произошедшим записал неравнодушный пассажир и впоследствии опубликовал в социальных сетях.

Пассажир, перед которым не открыли переднюю дверь, остался недоволен и попросил объяснений, пишет tv8.md. Однако водитель проигнорировал вопросы возмущенных граждан и молча продолжил путь. Только после продолжительного скандала водитель открыл переднюю дверь троллейбуса и позволил пассажиру выйти из салона.

В столичном управлении электротранспорта пообещали разобраться в произошедшем. Обстоятельства инцидента выясняются.