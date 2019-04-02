В столице водитель сбил переходившего в неположенном месте пешехода

В столице водитель сбил переходившего в неположенном месте пешехода

Жительница столицы попала в больницу с многочисленными травмами после того, как её сбила машина. Инцидент произошёл минувшим вечером на бульваре Юрия Гагарина.

По словам водителя, женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина утверждает, что двигался на малой скорости. Женщина появилась на дороге внезапно, однако водителю удалось вильнуть в сторону, пишет canal2.md.

Водитель прошёл тест на алкотестере, который показал, что мужчина сел за руль трезвым. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

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