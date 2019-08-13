В столице водитель маршрутки «лазил» по Интернету за рулём: как его наказали (ВИДЕО)

В столице водитель маршрутки «лазил» по Интернету за рулём: как его наказали (ВИДЕО)

Водитель маршрутного микроавтобуса №120 просматривал социальную сеть, находясь за рулём. Руководство маршрута вызвало его сегодня «на ковёр», а закончилось всё заявлением, в котором водитель пообещал, что подобное не повторится.

По словам администратора маршрута №120 Николая Середняк, в тот момент водитель искал номер телефона для того, чтобы позвонить. Мужчина был идентифицирован, после чего он написал объяснительную и пообещал, что такое больше не повторится. Сразу после этого водитель вернулся к работе, передаёт tv8.md.

– Он сейчас работает. У нас нет других водителей. Откуда нам взять другого водителя? Оставить машины без водителей? Мы не можем. Мы хотели его уволить, но нам некем его заменить, – отметил администратор маршрута.

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