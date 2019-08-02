В столице водитель-экспедитор купил BMW на украденные у фирмы-работодателя деньги (ВИДЕО)

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Подозреваемый в краже 33-летний житель столицы был задержан и помещён на 72 часа в изолятор Управления полиции муниципия Кишинёв. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, подозреваемый работал в качестве водителя-экспедитора в частной фирме, а 23 июля он украл 53 000 леев. Он взял деньги в филиале города Единец за доставленный товар и должен был передать эту сумму в бухгалтерию фирмы, расположенную в коммуне Гратиешты. В полицию с сообщением о краже обратились представители компании.

В результате предпринятых мер полиции удалось установить местожительство подозреваемого, который впоследствии был задержан и сопровождён в Инспекторат полиции сектора Рышкановка. Мужчина признал свою вину и сообщил полицейским, что на украденные деньги он приобрёл автомобиль марки BMW.

Кроме этого, в ходе уголовного преследования полицейские обнаружили у мужчины удостоверение личности, выданное румынскими властями, с признаками фальсификации. Документ был изъят и направлен на экспертизу.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.