В столице водитель грузовика протаранил два припаркованных автомобиля (ФОТО, ВИДЕО)

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В Кишинёве водитель ЗИЛа врезался в два припаркованных автомобиля Audi и Skoda. По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, авария произошла в среду, 25 сентября, на улице Каля Мошилор.

На опубликованной видеозаписи видно, что водитель грузовика резко затормозил и вывернул руль, чтобы не врезаться в машину, которая остановилась у пешеходного перехода. В связи с этим ЗИЛ въехал в два других автомобиля, припаркованных на обочине. По данным полиции, водитель грузовика нарушил дистанцию, в связи с чем не успел затормозить, передаёт stiri.md.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Водителю грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.