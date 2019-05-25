В столице вновь найдены человеческие останки

В столице вновь найдены человеческие останки

Человеческие останки были обнаружены вчера, 24 мая, на улице Г. Асаки в центре Кишинёва во время работ, проводимых на территории.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, кости были отправлены на экспертизу. По предварительным выводам судмедэксперта, который прибыл на место, останки находятся в земле около 90 лет, передаёт ipn.md.

Напомним, что в начале недели в парке «Валя Морилор» в Кишинёве были найдены останки нескольких человек. Согласно предварительным выводам, останки относятся к периоду Второй мировой войны, вместе с костями были обнаружены и фрагменты военной формы.

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