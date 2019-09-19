В столице ведутся работы по уборке пляжа в парке “Валя Морилор” (ФОТО)

0

В мэрии Кишинёва сообщили, что сегодня стартовали работы по очистке пляжа у озера в парке “Валя Морилор”.

Для очистительных работ используются только экологические методы, в том числе механическое опрыскивание дезинфицирующим раствором (водный раствор NaCl). Вещество, используемое в качестве дезинфицирующего средства, абсолютно безвредно для флоры и фауны. Кроме того, от различного мусора было расчищено более 1 га территории пляжа.

Подобные техники очистки будут использоваться и на пляже в столичном парке “Ла Извор”.