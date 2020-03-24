В столице в результате аварии один из автомобилей перевернулся

В столице в результате аварии один из автомобилей перевернулся

Серьёзная авария произошла вчера вечером на улице Каля Орхеюлуй. В результате столкновения одна из машин перевернулась, а другая оказалась в кювете.

Подоспевшие на место ДТП сотрудники полиции установили, что столкнулись автомобили Mercedes и Nissan. Оба водителя, пишет unimedia.info, не пострадали.

Обстоятельства инцидента выясняются. Виновнику аварии грозит 6 штрафных пунктов и штраф в размере 1 500 леев.

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