В столице в эти выходные изменятся маршруты общественного транспорта

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В эти выходные 16 троллейбусов, автобусов и микроавтобусов изменят свои маршруты из-за того, что дорожное движение на перекрёстке 31 Августа – Г. Бэнулеску-Бодони будет приостановлено.

Согласно сообщению столичной примэрии, движение транспорта на пересечении этих улиц будет приостановлено в период с 26 по 27 октября в связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей. По этой причине все маршруты троллейбусов, автобусов и микроавтобусов, которые пересекают данный участок, претерпят изменения, пишет realitatea.md.

Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбус №4: в направлении сектора Буюканы – от бул. Штефан чел Маре по И. Крянгэ (разворот на Пьяца Унирий Принчипателор), В. Белинского, В. Лупу и далее по установленному маршруту;

Маршруты троллейбусов №7 и №10 сокращаются до улицы Албишоара (остановка “Цирк”);

Троллейбус №12: Г. Бэнулеску-Бодони, Штефан чел Маре, М. Витязул, Петрикань, Каля Орхеюлуй, Ренаштерий, Б. Воевод, А. Руссо и далее по установленному маршруту;

Троллейбус №24: Г. Бэнулеску-Бодони, Штефан чел Маре, Каля Ешилор (разворот у парка “Алунелул”), Штефан чел Маре, Щусева, К. Стере, М. Когэлничану, С. Лазо, А. Матеевич и далее по установленному маршруту;

Троллейбус №25: Г. Бэнулеску-Бодони, Штефан чел Маре, М. Витязул, Петрикань, Каля Орхеюлуй и далее по установленному маршруту;

Троллейбус №29: Г. Бэнулеску-Бодони, Штефан чел Маре, М. Витязул и далее по установленному маршруту;

Троллейбус №30 и №31: Штефан чел Маре, В. Александри, Букурешть, А. Пушкина, Штефан чел Маре и далее по установленным маршрутам;

Троллейбус №32: маршрут сокращается до улицы Колумна;

Автобус №11: Штефан чел Маре, В. Александри, Букурешть, Г. Бэнулеску-Бодони, а затем по установленному маршруту;

Автобус №26: в направлении сектора Рышкановка – Штефан чел Маре, А. Пушкина, а затем по установленному маршруту;

Микроавтобусы №101, 103 и 188: 31 Августа, С. Лазо, Букурешть и далее в соответствии с установленными маршрутами;

Микроавтобус №129: от улицы С. Лазо до Букурешть, Г. Бэнулеску-Бодони, а затем по установленному маршруту.

Водителям, которые пересекают данный район, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или выбирать объездные маршруты.