В столице в ходе ДТП серьёзно пострадал пешеход

В столице в ходе ДТП серьёзно пострадал пешеход

Два автомобиля столкнулись сегодня на пересечении улиц Замфир Арборе и Ион Дончев. 20-летний водитель автомобиля Toyota столкнулся с Hyndai, которым управлял 57-летний мужчина.

Удар был настолько сильным, что одна из машин вылетела на тротуар и задела 63-летнюю женщину. Пенсионерка, а также три пассажира Toyota, были доставлены в больницу, пишет echipa.md.

По словам врачей, женщина перенесла операцию и находится в реанимации. Её состояние оценивают как тяжёлое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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