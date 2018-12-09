В столичной примэрии установили первый контейнер для утилизации электронного мусора

На улицах Кишинёва появляются первые пункты приёма электрических и электронных отходов. Около 80 контейнеров планируют установить в государственных учреждениях, торговых центрах и на некоторых станциях PECO.

Специальные контейнеры позволят рационально утилизировать отходы электрооборудования без угрозы для окружающей среды, передаёт trm.md. В качестве отходов будут приниматься использованные батарейки, приборы бытовой техники и другие отходы электронного и электрического происхождения.

Установка контейнеров происходит в рамках проекта «Чистый город с переработанными электронными отходами». Вместе с тем, руководители проекта подчёркивают важность правильной сортировки и утилизации экологически опасного мусора.