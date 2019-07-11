В столице установили два дерева с солнечными батареями (ФОТО)

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В столице провели работы по установке двух деревьев, генерирующих электричество от солнечной энергии. С их помощью жители смогут бесплатно зарядить свои мобильные телефоны и даже получить доступ в интернет. В ночное время деревья будут декоративно освещать периметр.

Деревья установили на проспектах Григоре Виеру и Мирча чел Бэтрын, пишет moldpres.md. Места для установки были предложены жителями столицы в результате проведения нескольких этапов отбора.

“Солнечные деревья” оснащены шестью USB-терминалами для зарядки мобильных телефонов и шестью 230-вольтовыми розетками для зарядки компьютеров и электрических велосипедов. Технология обеспечит ежегодное сокращение CO2 более чем на 700 кг.

За деревьями будет вестись круглосуточное наблюдение. Примэрия обеспечит благоустройство соответствующей территории, в том числе укладку тротуарной плитки.

Фото: unica.md