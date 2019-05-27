В столице учителя начальных классов осудили за развратные действия в отношении учеников

0

Инцидент произошёл в одном из лицеев Кишинёва. 38-летнего учителя начальных классов уличили в развратных действиях в отношении нескольких первоклассников и приговорили к 7 годам тюремного заключения.

Расследования начались в конце сентября 2016 года, после того как родители сообщили руководству школы о непристойном поведении классного руководителя. Мужчину обвиняли в неподобающем поведении по отношению к мальчикам-первоклассникам. Несовершеннолетние также подтвердили факт непристойных действий учителя. В качестве потерпевших сторон выступили 9 учеников, которые пострадали от оскорбительных действий подсудимого. Вскоре после этого мужчина был задержан и впоследствии арестован.

Согласно исследованию, проведённому Генеральной прокуратурой, в течение 2018 года было возбуждено 373 уголовных дела по фактам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. В 58 случаях дети подвергались жестокому обращению в семье. Среди них со стороны сожителей – 14 случаев, биологических родителей – 8 случаев, дедушки – 2 случая, брата – 2 случая, других родственников – 5 случаев, других несовершеннолетних – 27 случаев.